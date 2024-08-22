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Украинская авиация ударила по мостовым переправам россиян в Курской области

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  • 22.08.2024, 16:24
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Украинская авиация ударила по мостовым переправам россиян в Курской области

Удар нанесен управляемыми авиабомбами.

Украинская авиация управляемыми авиабомбами поразила две мостовые переправы в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отметим, после того, как ВСУ уничтожили три моста через реку Сейм в Курской области РФ, они взялись за понтонные переправы, которые возводят россияне.

Большая группировка военных армии РФ (до трех тысяч человек) может быть отрезана от снабжения.

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