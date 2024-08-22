ВСУ начали наступление в Харьковской области
- 22.08.2024, 16:56
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Вперед пошла 3-я ОШБ.
Украинские военные начали наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, опубликовав соответствующее видео.
«Имеем хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия», – подписал ролик военный.
О каком участке фронта в Харьковской области идет речь, неизвестно. Детали Жорин пообещал сообщить позже.