Китай намекнул Лукашенко, что денег ждать не стоит? 22.08.2024, 17:12

Премьер Госсовета КНР привел интересную пословицу.

Сегодня, 22 августа, с визитом в Беларусь прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. Он встретился с Лукашенко.

Ли Цян, как сообщает БелТА, упомянул пословицу, широко известную в Беларуси: «Дружба и братство дороже всего богатства».

Учитывая количество китайских проектов, которые поставлены на паузу в нашей стране, можно предположить, что Пекин тонко намекнул Лукашенко, что денег не будет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com