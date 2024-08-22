Китай намекнул Лукашенко, что денег ждать не стоит?
- 22.08.2024, 17:12
Премьер Госсовета КНР привел интересную пословицу.
Сегодня, 22 августа, с визитом в Беларусь прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. Он встретился с Лукашенко.
Ли Цян, как сообщает БелТА, упомянул пословицу, широко известную в Беларуси: «Дружба и братство дороже всего богатства».
Учитывая количество китайских проектов, которые поставлены на паузу в нашей стране, можно предположить, что Пекин тонко намекнул Лукашенко, что денег не будет.