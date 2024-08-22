Белорусам стали приходить странные посылки 22.08.2024, 20:54

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Не спешите их забирать.

Если вы получили подозрительную посылку с наложенным платежом, будьте осторожны – это очередная уловка мошенников.

Центр персональных данных рассказал о новой схеме обмана белорусов.

Сюда поступают жалобы: кто-то незаконно обрабатывает персональные данные граждан. Им отправляют посылки, которых не ожидают. На каждом таком отправлении – обязательный наложенный платеж.

Внутри посылок чаще всего – ничего не стоящие вещи. Обычно каталог и подарочная карта. Но она ничего не стоит: при покупке товаров придется все равно доплатить немалую сумму.

Ранее на одного индивидуального предпринимателя уже заводили дело по статье 23.7 КоАП за умышленную обработку персональных данных.

Что делать, если пришла подозрительная посылка от незнакомых лиц:

зафиксировать информацию об отправителе

направить ему заявление о прекращении незаконной обработки ваших персональных данных

обратиться в милицию с заявлением о начале административного процесса

подать жалобу в Центр персональных данных.

Специалисты призвали белорусов не забирать такие почтовые отправления и не доверять «заманчивым» предложениям о подарочных картах с включенным депозитом на покупки.

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