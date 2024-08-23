В ВСУ рассказали подробности контрнаступления на Харьковщине
- 23.08.2024, 3:09
Есть результат.
Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. В то же время это наступление не связано с наступлением ВСУ на Курск. Об этом заявил заместитель командира 3-й Штурмовой бригады Максим Жорин в эфире проекта «Тема с Мосейчук».
Украинские военные продвигаются в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады в направлении Боровой. В то же время у россиян остаются еще много резервов, которые РФ не оттянула для защиты Курской области.
«Они успешные, они уже происходят почти неделю. Мы о них абсолютно сознательно не отчитывались для того, чтобы закрепить результат. На сегодня этот результат есть ... С нашего направления вражеские силы не были оттянуты. И силы, которые стояли напротив, и их резервы остались на месте. Даже мы думали, что резервных сил у врага будет немного меньше, но их достаточно много. И враг себе может позволять просто "пачками" по 100 человек отправлять», - сказал Жорин.
Он пообещал уже в ближайшие дни обнародовать детали операции и статистику потерь врага.