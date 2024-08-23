Forbes: Украина прибегла к необычному способу сбития дронов РФ 1 23.08.2024, 9:33

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ВСУ удивили изобретательностью.

Российские войска активно используют беспилотники, в частности – разведывательные. Чтобы не сбивать их дорогостоящими ракетами класса «земля-воздух» по 100 тысяч долларов за штуку, Вооруженные силы Украины вынуждены импровизировать.

В поисках более дешевых способов противодействовать российским дронам, украинские военные организовали передвижные флотилии грузовиков, вооруженных пулеметами, пишет Forbes. Кроме того, для этих целей используется учебно-тренировочный самолет Як-52 с дробовиком на заднем сиденье. Более того, военные даже научили операторов дронов таранить российские беспилотники украинскими.

«Сейчас украинские экипажи сбивают российские беспилотники из пулеметов, установленных в носовой части транспортных вертолетов Ми-8.

Это эхо Второй мировой войны, когда пулеметчики в носовых частях тяжелых бомбардировщиков защищали свои самолеты от вражеских истребителей. На этой неделе в сети появилось видео, на котором запечатлен один вооруженный пушкой Ми-8. На видео наводчик, зажатый между пилотом и вторым пилотом вертолета, стреляет из пулемета через носовое стекло, взрывая беспилотник, пролетающий прямо под вертолетом», – говорится в материале.

Вертолет Ми-8 всегда имел возможность нести пушки под консолями крыла. Также их можно устанавливать на открытых боковых дверях. Лишь несколько вариантов были вооружены пушками «под носом». Но, вероятно, любая модель с прозрачным остеклением может быть оснащена таким вооружением.

«Украинская армия имеет несколько типов Ми-8 с носовым остеклением в своем парке, который насчитывает около 75 Ми-8 и аналогичных Ми-17: это около 50 довоенных вертолетов, минус 25 потерь военного времени, плюс 50 новых Ми-8/17, которые Украина получила от своих союзников. На довоенных фотографиях несколько украинских Ми-8 изображены с брезентовыми закрылками, что намекает на возможную будущую роль вертолетов как охотников за беспилотниками», – отмечает автор материала.

Кабина Ми-8 достаточно большая для трех членов экипажа, которые сидят бок о бок: двух пилотов и наводчика. Это неудобное расположение, которое еще больше осложняется дымом, наполняющим кабину с каждым выстрелом из пушки. Но это не значит, что Ми-8 с пулеметчиком на борту не является эффективным «убийцей беспилотников». Один из самых первых случаев сбития современного беспилотного летательного аппарата произошел именно так – это было в Боснии, в начале 1990-х годов.

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