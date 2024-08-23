Горящую нефтебазу в Ростовской области РФ вновь атаковали

Горящую нефтебазу в Ростовской области РФ вновь атаковали10
- 23.08.2024, 10:05
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Огонь может перейти на резервуары с керосином.
Нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ, которая горит уже шестой день, вновь атаковал беспилотник, пишет Baza со ссылкой на источники.
По их словам, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. Официальной информации о новой попытке атаки пока нет.
Напомним, нефтебаза загорелась 18 августа после атаки беспилотников.
«На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином», — пишет ресурс.
По информации 161.ru, звуки взрывов разбудили жителей Пролетарска около 03:30 ночи. Их было два с разницей около 10 минут.
«Было очень громко, я проснулась от взрыва. Зарево озарило Пролетарск. Скорее всего, так догорает топливо», — приводит издание слова одной из местных жительниц.
По словам пролетарцев, они находят во дворах куски жженого профнастила.