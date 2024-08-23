«Паром утонул»: в ВМС Украины подтвердили уничтожение российского «Конро Трейдер» 1 23.08.2024, 10:50

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Озвучены новые подробности атаки.

В Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома «Конро Трейдер» в порту «Кавказ» Краснодарского края 22 августа.

Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире «Радио Свобода».

«Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это – вполне легитимная цель. И, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия», – заявил спикер ВМС.

Плетенчук добавил, что в результате атаки работа российского порта частично заблокирована – пока пораженное судно не уберут с причала. По его словам, другие два железнодорожных парома в этом порту не работают: один из них – на ремонте, а другой, пораженный ранее «Славянин», ожидает ремонта в Азовском море.

«Паром утонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. У них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, недаром сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС», – заявил Плетенчук.

Спикер добавил, что атаку по «Конро Трейдеру» осуществили в сотрудничестве с другими родами войск Сил обороны.

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