Захарова заявила о массовых штурмах российских дипмиссий в странах НАТО 23.08.2024, 11:19

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Мария Захарова

Представитель МИД РФ обрисовала безумную картину.

Граждане стран НАТО массово обращаются за получением вида на жительство (ВНЖ) в России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, жители западных государств буквально осаждают российские дипломатические учреждения, не желая, чтобы их дети «приносились в жертву ради либеральной идеи». «Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте что хотите», — рассказала Захарова.

Она добавила, что люди делают это «не ради великих целей — они просто спасаются» от «гонений у себя в странах за то, что являются последователями традиционных ценностей».

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