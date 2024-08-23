Huawei и Dior показали стильный и мощный электрокар
- 23.08.2024, 11:51
С телевизором в салоне.
В Китае презентовали новый электромобиль Avatr 012. Спортивная модель от автомобильного бренда корпорации Huawei будет выпущена лимитированной серией из 700 машин и будет стоить 700 000 юаней ($98 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокар создан на базе седана Avatr 12. В его разработке принял участие дизайнер Ким Джонс, который сейчас является креативным директором Dior.
Новый Avatr 012 отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, выдвижными дверными ручками и тоненькой светодиодной оптикой. Кроме того, авто получило обвес и 21-дюймовые кованые диски, а его кузов покрасили в особый цвет «жидкое серебро».
Размеры Huawei Avatr 012:
длина — 5020 мм;
ширина — 1999 мм;
высота — 1450 мм;
колесная база — 3020 мм.
Dior привлекли к созданию салона Huawei Avatr 012. В отделке использована кожа Nappa двух цветов, а потолок украшен подсветкой с узором. Авто рассчитано на четыре человека.
Руль Huawei Avatr 012 приплюснут сверху и снизу, а на всю ширину передней панели растянут дисплей. Также есть отдельный тачскрин мультимедиа, мониторы для боковых камер (они заменяют зеркала заднего вида) и огромный раскладной телевизор в потолке для задних пассажиров.
Китайский электромобиль Avatr 012 оснастили двумя моторами с общей отдачей 570 л. с. и 650 Нм. Его запас хода составляет 650 км.