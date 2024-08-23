Партизаны разведали скрытую линию обороны ФСБ в Крыму 23.08.2024, 11:57

Траншеи и огневые точки размещены рядом с отдыхающими гражданскими.

Партизаны во временно оккупированном Крыму провели разведку новой линии обороны пограничной группы ФСБ.

Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

Как отмечает движение сопротивления, агенты зафиксировали развертывание линии обороны рядом с воинской частью пограничной службы ФСБ в поселке Приютное. В ходе разведки были обнаружены наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны.

«Там также есть блок-пост у пляжа, где контролируются все перемещения гражданского населения и туристов», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» отмечают, что сами же сотрудники «очень свободно» чувствуют себя во время несения службы на объекте.

«Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки размещены рядом с отдыхающими гражданскими», - говорится в сообщении.

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