Удар по порту «Кавказ»: Россия закрыла Керченскую переправу 23.08.2024, 13:40

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Последствия атаки оказались серьезными.

После удара по парому в порту «Кавказ» временно закрыли Керченскую переправу, которая соединяет временного оккупированный Крым и Краснодарский край РФ.

Об этом сообщают прокремлевские «РИА-Новости» и ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Отмечается, что переправу закрыли для «устранения последствий удара» по парому в порту «Кавказ».

Днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту «Кавказ». Сообщалось, что загорелся паром «Конро Трейдер», загруженный цистернами с топливом.

Впоследствии в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.

Затем сообщалось, что паром «Конро Трейдер», вероятно, поразила украинская ракета, возможно, «Нептун». OSINT-аналитики утверждают, что пораженное судно «Конро Трейдер» было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

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