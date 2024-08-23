Удар по порту «Кавказ»: Россия закрыла Керченскую переправу
- 23.08.2024, 13:40
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Последствия атаки оказались серьезными.
После удара по парому в порту «Кавказ» временно закрыли Керченскую переправу, которая соединяет временного оккупированный Крым и Краснодарский край РФ.
Об этом сообщают прокремлевские «РИА-Новости» и ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
Отмечается, что переправу закрыли для «устранения последствий удара» по парому в порту «Кавказ».
Днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту «Кавказ». Сообщалось, что загорелся паром «Конро Трейдер», загруженный цистернами с топливом.
Впоследствии в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.
Затем сообщалось, что паром «Конро Трейдер», вероятно, поразила украинская ракета, возможно, «Нептун». OSINT-аналитики утверждают, что пораженное судно «Конро Трейдер» было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.