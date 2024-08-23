ВСУ отбили штурм россиян под Курахово: уничтожены танк и БМП 23.08.2024, 19:02

Оккупантам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.

Украинские воины из 46 отдельной аэромобильной бригады отбили попытки российского наступления на Кураховском направлении. Была уничтожена и повреждена вражеская техника.

Как отметили Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram, россияне совершили попытку наступления на Кураховском направлении.

Но штурм врага провалился - бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили и повредили шесть единиц вражеской техники. Речь об одном танке и пяти боевых машин пехоты.

Военные уточнили, что россиянам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com