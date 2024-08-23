закрыть
23 августа 2024, пятница, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили штурм россиян под Курахово: уничтожены танк и БМП

  • 23.08.2024, 19:02
ВСУ отбили штурм россиян под Курахово: уничтожены танк и БМП

Оккупантам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.

Украинские воины из 46 отдельной аэромобильной бригады отбили попытки российского наступления на Кураховском направлении. Была уничтожена и повреждена вражеская техника.

Как отметили Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram, россияне совершили попытку наступления на Кураховском направлении.

Но штурм врага провалился - бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили и повредили шесть единиц вражеской техники. Речь об одном танке и пяти боевых машин пехоты.

Военные уточнили, что россиянам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников