ВСУ отбили штурм россиян под Курахово: уничтожены танк и БМП
- 23.08.2024, 19:02
Оккупантам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.
Украинские воины из 46 отдельной аэромобильной бригады отбили попытки российского наступления на Кураховском направлении. Была уничтожена и повреждена вражеская техника.
Как отметили Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram, россияне совершили попытку наступления на Кураховском направлении.
Но штурм врага провалился - бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили и повредили шесть единиц вражеской техники. Речь об одном танке и пяти боевых машин пехоты.
Военные уточнили, что россиянам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов.