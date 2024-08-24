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Удары для РФ будут все более болезненными

  • Юрий Касьянов
  • 24.08.2024, 9:27
Удары для РФ будут все более болезненными

Налеты становятся все более частыми.

Красиво. Разгром авиабазы Мариновка в Волгорадской области болотной федерации.

Это не единственный аэродром, который подвергся массированным атакам украинских ударных дальних беспилотников.

Налеты становятся все более частыми, удары все более болезненными.

Издание The Wall Street Journal пишет:

«Атаки на авиабазы скоро станут серьезной проблемой для российских военно-воздушных сил. Атаки на авиабазы в глубине РФ могут заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от прифронтовых районов, что сделает объекты у линии фронта более уязвимыми.

Также украинские атаки БПЛА могут побудить РФ к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы. Это уже уменьшило количество ударов планирующих бомб, поскольку самолеты вынуждены летать дальше с баз на фронт».

Работаем дальше.

Юрий Касьянов, Telegram

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