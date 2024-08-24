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Украина впервые ударила по россиянам ракетой-дроном «Паляница»

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  • 24.08.2024, 12:27
  • 9,770
Украина впервые ударила по россиянам ракетой-дроном «Паляница»

Возможно, по Воронежской области РФ.

Украина испытала новое оружие — «Паляница» . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня состоялось первое и успешное применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. России будет очень сложно даже произнести, что именно по ним прилетело», — заявил Зеленский в Киеве.

Президент Украины не пояснил, о чем именно речь, однако вероятно речь идет о ночной атаке на город Острогожск Воронежской области, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

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