Hyundai представил электромобиль для молодежи 1 24.08.2024, 12:57

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За €25 тысяч.

Hyundai подготовила к выпуску новый электромобиль Casper. Это компактный и доступный городской хэтчбек, который выйдет на европейский рынок под названием Inster, пишет сайт itc.ua.

По словам Hyundai, Casper / Inster является «новым стандартом популяризации электромобилей». Компания ориентировала его на молодых водителей, которые ищут доступные электромобили. Для уменьшения затрат на разработку, за основу была взята бензиновая версия Casper. В результате доработки электромобиль получил элементы дизайна, такие как фирменные дневные ходовые огни Hyundai, пиксельные указатели поворота и закрытая решетка радиатора.

Хотя это субкомпактный городской автомобиль A-класса, он предлагает более просторный салон с большим пространством во втором ряду и багажнике, чем модель с ДВС. В то же время при длине 3825 мм Casper даже меньше Chevy Bolt (4145 мм). Объем багажника составляет 280 литров, а сложив задние сиденья его можно увеличить до 351 литра.

В то же время Hyundai увеличила колесную базу автомобиля примерно на 180 мм, что должно положительно повлиять на плавность хода. Первые обозреватели уже обратили внимание, что автомобиль обеспечивает более мягкое движение, чем ожидалось, даже под сильным дождем. Автомобиль не дрожал и не вибрировал, когда ему приходилось быстро разгоняться.

Новая модель оснащена двумя дисплеями: 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой и дисплеем водителя. Однако ей не хватает центральной консоли, которую, вероятно, пустили под нож для сокращения затрат на производство. В интерьере используются ткань и пластик. Еще одна жертва экономии — беспроводная телефонная связь. Для подключения смартфона водители должны иметь USB-кабель.

Из функций безопасности, которые пригодятся молодым водителям, называют предупреждение о превышении ограничения скорости и о приближении к автомобилю впереди. Casper оснащен первой в мире системой помощи при неправильном применении педали. Система возьмет управление автомобилем, если в течение четверти секунды полностью нажать педаль акселератора, когда будет обнаружен объект в пределах 1 метра.

Электромобиль стандартно поставляется с аккумуляторной батареей емкостью 42 кВт-ч, но клиенты также могут выбрать версию Long-Range с батареей емкостью 49 кВт-ч. В обоих вариантах используется один электромотор. Модификация Standard имеет двигатель мощностью 71,1 кВт, максимальную скорость 140 км/ч и запас хода до 315 км. В версии Long-Range мощность двигателя немного выше (84,5 кВт), а запас хода при использовании 15-дюймовых колес составляет 355 км. Максимальная скорость увеличена до 150 км/ч. Электромобиль может быстро заряжаться — от 10% до 80% за 30 минут.

Hyundai Casper Standard будет продаваться в Южной Корее по цене $23 тыс. А с учетом правительственных субсидий его можно будет приобрести всего за $17 тыс. В Европе Hyundai Inster с запасом хода 355 км будет продаваться с начальной ценой €25 тыс. (немногим менее $27 тыс.).

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