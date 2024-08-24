В Воронежской области РФ до сих гремят взрывы 24.08.2024, 13:59

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На складе детонируют боеприпасы.

В Воронежской области РФ уже несколько часов продолжается детонация боеприпасов после ночной атаки, но российские власти заявляют, что «ситуация под контролем».

«Детонация продолжается, поэтому еще раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», - написал глава Острогожского района Сергей Хорошилов.

До этого губернатор области Александр Гусев традиционно заявил, что российская ПВО уничтожила несколько БПЛА над территорией региона.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что результативный удар мог быть нанесен ракетой-дроном «Паляница». ВСУ впервые применили это оружие.

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