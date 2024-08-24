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Украина вернула из российского плена 115 военных

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  • 24.08.2024, 14:24
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Украина вернула из российского плена 115 военных

В РФ могли вернуться срочники.

В субботу, 24 августа, Украина вернула из российского плена 115 украинских военных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех», — написал он.

Глава украинского государства поблагодарил «каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд».

«Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — сказал он.

При этом, по данным росСМИ, в РФ вернулись 115 срочников, которые попали в плен в Курской области.

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