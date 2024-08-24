«Паляница» уже била по врагу: раскрыты детали о новой украинской ракете-дроне
- 24.08.2024, 17:35
- 1,376
Разработка оружия происходила в условиях строгой секретности.
В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием «Паляница». Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам. Об этом пишет Defence Express.
Как отмечает издание, «Паляницу» могли использовать во время атак на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует и заявление министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отметил, что ракету-дрон применяли для ударов по объектам на оккупированных территориях.
«Это дрон - и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения. Ракет-дронов будет становиться больше, как уже стало больше дальнобойных ударных дронов, результаты работы которых мы видим почти ежедневно. Ракета-дрон - это следующий шаг в эволюции украинского defense tech. Мы с нетерпением ждали момента, когда можно будет продемонстрировать врагу его эффективность. Наконец этот момент настал», - отметил Камышин.
Разработка «Паляницы» происходила в условиях строгой секретности. Ее классификация как «ракета-дрон», по мнению журналистов, указывает на то, что украинские специалисты выбрали оптимальный путь, совместив эффективность с относительно низкой стоимостью изделия.
«Разработчики пошли оптимальным путем сочетания эффективности и относительно небольшой стоимости изделия по сравнению с «полноценными» крылатыми ракетами, что должно позволить обеспечить массовое производство в условиях дефицита средств», - отметили журналисты.
Хотя точные характеристики «Паляницы» остаются засекреченными, ее первое применение уже продемонстрировало потенциал этого гибридного оружия. Камышин подчеркнул, что это вооружение станет важным элементом украинской обороны и его эффективность уже скоро почувствует враг.