От Лаврова потребовали добиваться освобождения Павла Дурова

От Лаврова потребовали добиваться освобождения Павла Дурова5
- 25.08.2024, 8:50
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Вице-спикер Госдумы РФ Даванков направил обращение.
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, которого в вечером в субботу задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.
«Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», – написал Даванков.
Дуров был задержан сразу после того, как спустился с трапа частного самолета, прилетевшего во Францию из Азербайджана. Ему грозит 20 лет тюрьмы по обвинениям в причастности к терроризму, торговле наркотиками и другим тяжким преступлениям. Французские правоохранители обвиняют Дурова в связи с тем, что месседжер отказался сотрудничать с властями и не запустил систему модерации. По даным BFMTV, ордер на арест Дурова был выдан за несколько минут до его приземления.
Посольство РФ во Франции пытается прояснить ситуацию вокруг Дурова, заявили в МИД РФ.