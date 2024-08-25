В сети показали популярную Toyota RAV4 с новым дизайном 25.08.2024, 9:21

Модель запланирована на 2025 год.

Знаменитая на весь мир Toyota RAV4 – доступный кроссовер, который является одной из самых популярных моделей японской компании. Следующее поколение автомобиля показали в сети с возможным дизайном.

О машине сообщает сайт Burlappcar. Там показали свой взгляд на возможный дизайн новой Toyota RAV4 6 поколения. Модель запланирована на 2025 год. Значит, автомобиль уже почти готов. Производитель занят доводкой модели и близок к завершению проектирования. Однако никаких официальных деталей о внешности пока нет.

Кроссовер Toyota RAV4 2025 года перешагнет за 30-летний срок модели. Автомобиль появился в 1994 году на заре популярности компактных городских кроссоверов и очень понравился покупателям, как и другие подобные модели других производителей.

Стало известно, что японская компания очень осторожна в модернизации этой очень успешной модели. Сообщается, что Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции.

Деталей пока почти нет, но можно предположить, что машина сохранит узнаваемый дизайн и точно не превратится в электромобиль. А успешные гибридные модификации наверняка останутся в линейке.

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