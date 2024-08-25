Названы семь верных способов ускорить работу смартфона 3 25.08.2024, 13:09

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Если телефон очень медленно работает, не спешите нести его в мастерскую.

Практически любой телефон с годами начинает хуже работать и чаще «тормозить». Чаще всего причина состоит в забитой памяти. На смартфоне накапливаются старые фотографии, данные приложений и ненужные файлы. Такую проблему можно решить самостоятельно и без глубоких знаний о технике, пишет УНИАН.

Закрывайте ненужные приложения

После того, как вы совершили нужные действия в приложении, не забудьте его закрыть. Для этого недостаточно просто выйти в главное меню. Нужно нажать кнопку «Обзор» или «Последние» внизу экрана (обычно она выглядит как прямоугольник). Затем закройте ненужные приложения через крестик или взмахните вверх.

Если этого не сделать, то приложение продолжит работать в фоновом режиме. Это является очень частой причиной, почему тормозит телефон и быстро садится батарея.

Удалите все ненужное

Если в смартфоне занято более 90% памяти, то он начнет сильно тормозить и быстрее нагреваться. Чтобы очистить память, удалите старые и ненужные файлы, очистите кэши приложений и историю браузера, перенесите фото на SD-карту. Самый большой объем памяти обычно занимают видео.

Если вам трудно самостоятельно очистить телефон, то установите программы вроде Clean Master CCleaner. Также можно обратиться за помощью в сервисный центр.

Перезагрузите телефон

Этот банальный совет часто оказывается полезным. Если смартфон долго работает без перезагрузки, то в нем накапливаются различные ошибки и операционные процессы. В некоторых случаях выключение и включение устройства помогает «обнулить» сбои.

Обновите приложения

Если телефон начинает зависать после открытия приложения, то возможно в нем начали накапливаться недоработки. Чтобы их исправить, обновите приложение до самой новой версии.

Выключите ненужные функции

Не забывайте отключать Wi-Fi, мобильный интернет, геолокацию и Bluetooth, когда не пользуетесь этими функции. Это не только снизит нагрузку на телефон, но также сэкономит батарею.

Отключите режим энергосбережения

Если заряд батареи высокий, не включайте функцию экономии энергии. Этот режим значительно замедляет телефон и все процессы в нем.

Замените аккумулятор

Каждый аккумулятор неизбежно изнашивается и устаревает со временем. Если телефону более 5 лет, то практически невозможно избежать снижения продуктивности и быстрого падения заряда. Особенно это касается недорогих моделей. В такой ситуации разумно будет купить другой аккумулятор или заменить телефон, если стоимость батареи равняется цене нового устройства.

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