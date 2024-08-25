В Курской области ВСУ загоняют россиян в два котла 2 25.08.2024, 13:57

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Военный эксперт показал их на карте.

На Курщине россияне могут попасть в два котла. Так, сначала Силы обороны Украины могут дожать врага до реки Сейм, после чего оккупанты вряд ли смогут выполнять боевые задачи.

А при дальнейшем движении украинских воинов на Курчатов, враг может попасть в еще один котел.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что это дело времени.

Свитан убежден, что Силам обороны удастся дожать врага до реки Сейм, после чего оккупанты вряд ли смогут выполнять боевые задачи.

«Это дело времени, когда этот котел будет зачищен. Возможно, несколько дней – недель, зависит от того, будут ли сопротивляться россияне», – предположил полковник запаса ВСУ.

Более того, если потом Силы обороны Украины будут двигаться на Рыльск и Курчатов, то россияне могут оказаться в еще одном котле.

«Если выйти на Курчатов, то там будет еще один серьезный треугольник: Суджа – Курчатов – через Льгов на Рыльск. Это также будет реальный котел и россиянам придется тренироваться переплывать реку Сейм», – сказал Свитан.

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