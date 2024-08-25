Партизаны навели ракеты ВСУ на базу Черноморского флота РФ в Севастополе

Партизаны навели ракеты ВСУ на базу Черноморского флота РФ в Севастополе1
- 25.08.2024, 15:07
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Там российские солдаты проходят подготовку перед отправкой на фронт.
Партизанам «Атеш» удалось разведать тренировочную базу Черноморского флота в Гагаринском районе Севастополя. На указанном объекте солдаты армии РФ проходят подготовку перед отправкой на фронт.
В Telegram-канале «Атеш» опубликовали не только расположение базы на карте, но и фото объекта с нескольких ракурсов. На снимках можно заметить саму базу, момент прибытия очередной партии военных, ворота объекта, наблюдательную вышку.
Агенту партизанского движения удалось собрать информацию о том, с какой периодичностью на базу прибывает пополнение, где их располагают, где проходит построение личного состава.
Данные переданы ВСУ, что поможет как нанести удар по базе в Севастополе, так и ликвидировать большое количество вражеских солдат.