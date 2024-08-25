Стало известно, сколько денег заработала Соболенко за последний год

Стало известно, сколько денег заработала Соболенко за последний год8
- 25.08.2024, 17:17
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Результат впечатляет.
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток мира за последние 12 месяцев. Десятое место заняла белоруска Арина Соболенко.
По подсчетам Forbes, она заработала за последний год 13,7 миллиона долларов, из которых на корте примерно половину — 6,7 миллиона.
«После второй подряд победы на Australian Open в январе Соболенко пропустила „Уимблдон“ из-за травмы плеча и решила пропустить Олимпиаду, чтобы отдохнуть. Но она выиграла Cincinnati Open в этом месяце, прервав победную серию Джессики Пегулы на US Open и вернувшись на второе место в рейтинге одиночного разряда. Теперь Соболенко выходит на US Open в качестве фаворита», — отмечает издание. Как отмечает Forbes, помимо тенниса, Соболенко недавно получила поддержку от франшизы açaí bowl chain Oakberry и бренда наушников Master & Dynamic.
Первое место в рейтинге Forbes занял испанец Карлос Алькарас (42,3 миллиона долларов), второе — серб Новак Джокович (37,2 миллиона), третье — американка Кори Гауфф (27,1 миллиона).