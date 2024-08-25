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Стало известно, сколько денег заработала Соболенко за последний год

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  • 25.08.2024, 17:17
  • 2,078
Стало известно, сколько денег заработала Соболенко за последний год
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Результат впечатляет.

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов и теннисисток мира за последние 12 месяцев. Десятое место заняла белоруска Арина Соболенко.

По подсчетам Forbes, она заработала за последний год 13,7 миллиона долларов, из которых на корте примерно половину — 6,7 миллиона.

«После второй подряд победы на Australian Open в январе Соболенко пропустила „Уимблдон“ из-за травмы плеча и решила пропустить Олимпиаду, чтобы отдохнуть. Но она выиграла Cincinnati Open в этом месяце, прервав победную серию Джессики Пегулы на US Open и вернувшись на второе место в рейтинге одиночного разряда. Теперь Соболенко выходит на US Open в качестве фаворита», — отмечает издание. Как отмечает Forbes, помимо тенниса, Соболенко недавно получила поддержку от франшизы açaí bowl chain Oakberry и бренда наушников Master & Dynamic.

Первое место в рейтинге Forbes занял испанец Карлос Алькарас (42,3 миллиона долларов), второе — серб Новак Джокович (37,2 миллиона), третье — американка Кори Гауфф (27,1 миллиона).

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