Кампания Харрис собрала $540 млн пожертвований 4 25.08.2024, 18:28

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Всплеск пожервований наблюдался во время съезда Демократической партии в Чикаго.

Кампания вице-президента США Камалы Харрис заявила, что собрала чуть больше чем за месяц 540 миллионов долларов пожертвований на предвыборную борьбу с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщило агентство АР.

Кампания заявила, что наблюдала всплеск пожертвований во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго на прошлой неделе, где Харрис приняла номинацию стать кандидатом в президенты от Демпартии.

«Непосредственно перед речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально пересекли отметку в 500 миллионов долларов», – рассказала глава кампании Джен О'Мелли Диллон.

«Сразу после ее речи мы зафиксировали лучшее время сбора средств с момента запуска кампании», – добавила она.

Трамп также зарекомендовал себя как мощный фандрайзер, но, похоже, Харрис опередила его в своей короткой кампании.

Кампания Трампа и связанные с ней организации объявили ранее в этом месяце, что в июле они собрали 138,7 миллиона долларов – меньше, чем Харрис получила в первую неделю своей кампании.

Кампания Трампа сообщила о $327 млн наличными в начале августа.

Кампания Харрис также утверждает, что она наблюдала всплеск волонтерской поддержки вице-президента.

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