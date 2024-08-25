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Украинцы вытесняют россиян в Харьковской области

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  • 25.08.2024, 18:41
  • 2,984
Украинцы вытесняют россиян в Харьковской области

Третья штурмовая бригада показала кадры начала своего наступления.

Военные 3 ОШБр продолжают вытеснять оккупантов на Харьковском направлении. Бойцы показали кадры начала своего наступления.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 3-й отдельной штурмовой бригады.

Военные показали уникальные кадры начала наступательной операции Третьей штурмовой. После десантирования бойцы сразу перешли в огневой контакт.

Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить украинских бойцов к своей окопной линии. Однако злоба и эмоции штурмовиков, готовых душить оккупантов голыми руками, помогли украинским защитникам.

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