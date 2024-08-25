Четверо журналистов Reuters пострадали во время российского удара по отелю в Краматорске 25.08.2024, 19:46

Один пропал без вести.

В результате российского ракетного удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске пострадали четверо журналистов британского агентства Reuters, еще один числится пропавшим без вести. По данным РБК-Украина, среди пострадавших — граждане Украины, США, Латвии и Германии, а пропавший журналист — гражданин Великобритании, предположительно находящийся под завалами.

Также пострадала польская журналистка Моника Андрушевска, работающая в Украине. По информации Polsat, она не проживала в гостинице, но в момент удара проезжала мимо на автомобиле.

Удар по Краматорску был нанесен поздно вечером 24 августа, предположительно, ракетой комплекса «Искандер-М», сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Помимо гостиницы, были повреждены соседние жилые дома.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В тот же вечер российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум, в результате чего погиб один человек, восемь получили ранения. Были повреждены несколько жилых домов и транспортные средства.

Кроме того, дважды обстреливался Херсон. Погибли три человека, годовалый ребенок и два пенсионера (66 и 77 лет) получили ранения.

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