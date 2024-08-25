Windows 10 и 11 под угрозой: последнее обновление от Microsoft навредило многим ПК 4 25.08.2024, 19:53

5,132

Корпорация предложила «лекарство».

Microsoft признала, что ее августовское обновление безопасности для Windows повлияло на компьютеры с двойной загрузкой для Windows и Linux. Проблему еще не решили, но корпорация предоставила инструкцию для смягчения ее последствий.

Корпорация сообщает, что после установки обновления безопасности Windows от 13 августа 2024 (KB5041585) у некоторых пользователей, включивших настройки двойной загрузки для Windows и Linux на своем устройстве, могут возникнуть проблемы с загрузкой Linux. В частности, пострадали клиенты с Windows 11 (версии 23H2, 22H2, 21H2) и Windows 10 (22H2, 21H2, Enterprise 2015 LTSB).

«Обновление системы безопасности Windows от августа 2024 года применяет параметр Secure Boot Advanced Targeting (SBAT) к устройствам под управлением Windows, чтобы блокировать старые уязвимые менеджеры загрузки. Это обновление SBAT не будет применяться к устройствам, на которых обнаружена двойная загрузка. На некоторых устройствах [системы] обнаружения двойной загрузки не обнаруживали некоторые настроенные методы двойной загрузки и применяли значение SBAT, когда оно не должно было применяться. … Мы исследуем проблему с нашими партнерами в Linux и предоставим обновление, когда будет доступна дополнительная информация», — объясняют в Microsoft.

Пока пользователям предлагают воспользоваться обходными путями, например не завершать установку обновления, если еще есть такая возможность, или восстановить систему Linux по предоставленной инструкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com