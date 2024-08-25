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Уже восемь дней горит пораженная ГУР нефтебаза в Ростовской области

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  • 25.08.2024, 20:24
  • 3,438
Уже восемь дней горит пораженная ГУР нефтебаза в Ростовской области

Фотофакт.

И на восьмой день после украинского удара пожар на российской нефтебазе под Пролетарском в Ростовской области продолжается. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный «Радио Свобода».

Фото датировано 11:19 25 августа по местному времени (такое же как в Киеве). Атака Главного управления разведки по объекту состоялась 18 августа – то есть 8 дней назад.

На фото видно, что дым идет по меньшей мере от трех основных очагов пожара:

Для сравнения, фото на второй день после удара:

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