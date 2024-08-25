Уже восемь дней горит пораженная ГУР нефтебаза в Ростовской области 5 25.08.2024, 20:24

3,438

Фотофакт.

И на восьмой день после украинского удара пожар на российской нефтебазе под Пролетарском в Ростовской области продолжается. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный «Радио Свобода».

Фото датировано 11:19 25 августа по местному времени (такое же как в Киеве). Атака Главного управления разведки по объекту состоялась 18 августа – то есть 8 дней назад.

На фото видно, что дым идет по меньшей мере от трех основных очагов пожара:

Для сравнения, фото на второй день после удара:

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com