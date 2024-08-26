Украина предупредила Лукашенко: что происходит на границе 8 26.08.2024, 8:01

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Пограничники рассказали о ситуации.

Разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД Украины отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

«Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня», - говорится в сообщении.

В случае нарушения границы, украинское государство примет все меры по самообороне.

Глава Камень-Каширской районной военной администрации Ольга Ващук, находящейся в Волынской области, рассказала о ситуации на границе с Беларусью на утро 26 августа.

«По сообщению пограничников, ситуация с безопасностью остается контролируемой. Ориентируемся только на официальные источники информации. Держим тыл. Слава Украине!»- написала украинская чиновница на своей странице в «Фейсбуке».

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