Украинские военные рассказали о ситуации на границе с Беларусью 1 26.08.2024, 11:10

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На фоне заявления МИД Украины.

Ситуация у границы с Беларусью по состоянию на 26 августа остается неизменной и контролируемой, переброски военных сил и техники не зафиксировано, заявил «Украинской правде» спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона в понедельник.

«В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины различных составляющих, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось», — отметил он.

По его словам, за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы быть готовыми на том или ином направлении, если какие-то действия начнутся с территории РБ.

«Но могу отметить, что в непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава», — заявил Демченко.

Также офицер отметил, что по состоянию на 26 августа Россия на территории Беларуси не имеет достаточной группировки, которые бы она могла задействовать для нового вторжения в Украину с этого направления.

Вечером 25 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники Вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших «вагнеровцев», и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

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