Шесть ликвидированных офицеров: ВСУ «накрыли» базу оккупантов 1 26.08.2024, 15:07

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Главной целью стала база отдыха «Жигули».

В населенном пункте Бабах-Тарама Мангушского района Донецкой области Украины уничтожены и ранены десятки российских оккупантов.

Как пишет в Telegram советник главы Мариуполя Петр Андрющенко, удары были нанесены в промежутке между 13-40 и 15-00 по минскому времени.

«Главная цель — база отдыха «Жигули», где базировались российские офицеры в коттеджных домах и большое количество солдат в корпусах», — подчеркнул он со ссылкой на данные местного Сопротивления.

Кроме того, в результате ударов также был поражен полевой лагерь рядом с «Жигулями» и несколько других, более мелких пунктов постоянной дислокации врага.

«Активная работа ПВО только засыпала обломками соседний Урзуф. Оккупант в панике эвакуировался выжившими из Бабах-Тарама в Урзуф. Большое количество скорых и пожарных не очень помогло», — уточнил он.

Согласно подтвержденным данным, в результате уничтожено 6 офицеров РФ, а также 8 солдат страны-агрессора. Кроме того, еще 17 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска.

«Выведены из строя навсегда два грузовика и военная техника. Последствия все еще уточняются. Но эффект был ярок», — добавил он.

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