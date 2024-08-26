ВВС Украины поставили рекорд по ликвидации вражеских целей

ВВС Украины поставили рекорд по ликвидации вражеских целей1
- 26.08.2024, 20:21
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Названы точные цифры.
В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
По данным Олещука, россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных дронов:
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;
6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей и Крыма;
77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области;
10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и района Мариуполя;
109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым.
К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;
1 крылатую ракету Х-22;
99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;
99 ударных БпЛА «Shahed-131/136».
Также известно, что несколько единиц дронов локационно потеряны на территории Украины, еще две — пересекли государственную границу с Беларусью.