ВВС Украины поставили рекорд по ликвидации вражеских целей 1 26.08.2024, 20:21

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Названы точные цифры.

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По данным Олещука, россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных дронов:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей и Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и района Мариуполя;

109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Также известно, что несколько единиц дронов локационно потеряны на территории Украины, еще две — пересекли государственную границу с Беларусью.

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