Переговоры по дебатам между Трампом и Харрис зашли в тупик

Переговоры по дебатам между Трампом и Харрис зашли в тупик2
- 26.08.2024, 22:17
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Politico узнало причину.
Переговоры о проведении дебатов между кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и ее оппонентом Дональдом Трампом застопорились.
Об этом сообщает Politico.
По информации издания, еще в июне команда президента США Джо Байдена договорилась с командой Трампа, что микрофоны в ходе дебатов будут включать только тому, чья очередь выступать.
Но после того, как кандидатом от демократов стала вице-президент Харрис, ее команда выдвинула новые условия, предусматривающие, что микрофоны будут постоянно включены.
«Мы сообщили ABC и другим каналам, желающим провести возможные октябрьские дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть включены на протяжении всей трансляции», - заявил в комментарии Politico старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Фэллон.
Команда Харрис, как пишет издание, верит, что Трамп в ходе дебатов может не сдержаться и сказать «что-то невежливое в микрофон».
В свою очередь команда Трампа ожидает, что дебаты, которые запланированы на 10 сентября, пройдут по согласованным с командой Байдена правилам.
При этом, по словам самого Трампа, он надеется, что дебаты пройдут по таким же правилам, как и в июне, но «для него это не имеет значения, он бы предпочел, чтобы они состоялись».
«Но мы договорились, что все будет так же, как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен. В прошлый раз мне это не понравилось, но все прошло отлично. Я имею в виду, спросите Байдена, как все прошло — все было хорошо. И я думаю, что должно быть так же», - добавил он.