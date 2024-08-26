Утренняя атака на Украину стоила России почти $1,3 миллиарда 1 26.08.2024, 22:25

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Киев сбил 201 воздушную цель оккупантов.

Массированная воздушная атака на Украину, совершенная 26 августа, стоила России около 1,26 млрд долларов, подсчитало украинское издание «Економічна правда».

Согласно сообщению пресс-службы Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 26 августа радиотехническими войсками воздушных сил было обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

Среди них были 3 аэробаллистические ракеты «Кинжал», 6 баллистических ракет «Искандер-М», 77 крылатых ракет X-101, 28 крылатых ракет «Калибр», 3 крылатые ракеты X-22; 10 управляемых авиационных ракет X-59/X-69; 109 ударных БGЛА Shahed-131/136.

По данным издания, БПЛА Shahed-131/136 может стоить от 49 тыс. долларов, если говорить о собственном производстве РФ, и до 290 тыс. долларов, если речь об импорте из Ирана. За основу взяли среднюю цену, которая планировалась для импорта из Ирана — 193 тыс. долларов. Таким образом, 109 ударных БПЛА «Шахед» стоили РФ около 21,3 млн долларов.

Стоимость ракеты «Кинжал» составляет 10 млн долларов, общая сумма выпущенных ракет — 30 млн долларов.

Стоимость ракеты X-22 оценивают в 1 млн долларов, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 3 млн долларов.

Ракета X-101 стоит 13 млн долларов за единицу, поэтому общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 1 млрд долларов.

По информации издания Defence Express, стоимость одной ракеты «Калибр» — 6,5 млн долларов, таким образом, общая сумма расходов на эту ракету составляла 182 млн долларов.

Ракеты X-59/X-69 стоят по 0,5 млн долларов за единицу, таким образом, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 5 млн долларов.

Баллистическая ракета «Искандер-М» может стоить 3 млн долларов, то есть общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа — 18 млн долларов.

Таким образом, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 26 августа по Украине, составляет 1,26 млрд долларов, делает вывод «Економічна правда».

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