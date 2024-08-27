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ВСУ уничтожили российский РСЗО «Град» в Белгородской области

  • 27.08.2024, 5:46
  • 1,560
ВСУ уничтожили российский РСЗО «Град» в Белгородской области
иллюстрационное фото: epa

Видео.

Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которой противник обстреливал Харьковщину из Белгородской области.

Об этом сообщает телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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