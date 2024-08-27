ВСУ уничтожили российский РСЗО «Град» в Белгородской области
27.08.2024, 5:46
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Видео.
Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которой противник обстреливал Харьковщину из Белгородской области.
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