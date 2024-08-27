Лукашенко «включил дурака» в ответ на предупреждение Украины

Лукашенко «включил дурака» в ответ на предупреждение Украины5
- 27.08.2024, 7:43
- 15,102
МИД диктатора спрашивает, «что это было».
В МИД Беларуси в ответ на четкий призыв МИД Украины, опубликованный на официальных интернет-ресурсах министерства, о необходимости отвода белорусских войск от государственной границы Украины заявили, что не понимают, «что это было».
Об этом сообщает БелТА.
Отвечая на вопрос, будет ли реакция на заявление МИД Украины с требованием отвести белорусские войска от границы, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал: «Сегодня многие спрашивают - что это было? И для чего? У нас нет ответов на эти вопросы. Их точно нужно адресовать МИД Украины».
По его словам, «официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали». Мол, заявление МИД Украины опубликовано в интернете, а там «хватает всякого».
Представитель Беларуси повторил недавнее заявление самозванца Александра Лукашенко о том, что Украина якобы запускает через территорию Беларуси боевые дроны и накопила у общей границы более 100 тыс. военных.
Напомним, по данным украинской разведки, Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и «вагнеровцев». Киев требует, чтобы Минск отвел войска.