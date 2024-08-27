В ISW объяснили, зачем Лукашенко стягивает войска к границе с Украиной
- 27.08.2024, 8:37
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Узурпатор может потерять власть.
Стягивание Беларусью вооруженных сил к границе с Украиной направлено на отвлечение и растягивание ВСУ вдоль более широкой линии фронта. При этом белорусские войска вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, с которыми сталкивается диктатор Беларуси Александр Лукашенко.
К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW). Аналитики считают, что серьезная подготовка к крупному белорусскому вторжению в Украину пока не наблюдается.
Разведывательные данные показывают, что белорусские боевые подразделения обычно действуют всего в 30-40 процентах от своей общей конечной численности и полагаются на мобилизацию для укомплектования подразделений. Поэтому подготовка к вторжению в Украину будет более очевидной, поскольку Беларусь пока не объявила всеобщую мобилизацию.
По мнению аналитиков, масштаб гипотетического белорусского нападения, вероятно, будет ограниченным. В ISW считают, что белорусские силы могут проводить эту операцию, чтобы отвлечь украинских военных от их усилий в других местах вдоль линии фронта, тем самым поддерживая российских оккупантов.
Также отмечается, что вторжение Беларуси в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ослабили бы способность диктатора Лукашенко защищать свой режим. В ISW ранее оценили, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет вступить в войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее недовольство Беларуси.
Лукашенко, вероятно, захочет сохранить контроль над общественными настроениями накануне «выборов» в начале 2025 года, а также доступ к своим военным для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал в конце 2020 года. Диктатор, вероятно, также стремится избежать втягивания в войну России с Украиной, чтобы избежать внутренних политических издержек, которые повлечет за собой такое участие.
Возможная мобилизация Беларуси, ожидаемые потери на поле боя, дальнейшая международная изоляция Беларуси и негативные экономические последствия, вероятно, усилят общественное недовольство и сведут на нет усилия Лукашенко по узурпации власти.