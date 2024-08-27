Главком ВСУ рассказал, сколько россиян взяты в плен в Курской области
- 27.08.2024, 14:00
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И назвал одну из задач операции.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области украинские войска взяли под контроль 100 населенных пунктов — 1294 квадратных километра.
Об этом он сказал во время форума по Курскому направлению и Покровску, сообщает «Интерфакс-Украина»
Кроме того, 594 военнослужащих РФ были взяты в плен.
Главком также заявил, что одной из задач операции на Курском направлении было отвлечение войск РФ с мест, в частности с Покровского, Кураховского направлений.
По его словам, сейчас Россия перебросила в Курскую область с других направлений около 30 тысяч военнослужащих РФ.
Сырский также отметил, что Покровское направление остается самым горячим, там сконцентрированы самые боеспособные войска страны-агрессора.