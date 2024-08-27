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Житель Лунинецкого района ночью случайно застрелил односельчанина в кукурузе

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  • 27.08.2024, 18:04
  • 2,408
Житель Лунинецкого района ночью случайно застрелил односельчанина в кукурузе

Принял того за дичь.

Житель Лунинецкого района случайно застрелил односельчанина во время незаконной охоты, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Погибший, похоже, ночью воровал кукурузу.

История началась с того, что 58-летний сельчанин из Лунинецкого района вышел с незарегистрированным ружьем на незаконную охоту. В посадках кукурузы он услышал шум и выстрелил в ту сторону, решив, что наткнулся на дикое животное.

«О том, что в поле может находиться человек, он не предполагал», — отметили в милиции.

Источником шума оказался 62-летний односельчанин браконьера. Его с огнестрельным ранением доставили в микашевичскую больницу, а уже оттуда позвонили в милицию.

«Потерпевший скончался в учреждении здравоохранения», — сообщили в УВД.

Выяснилось, что стрелявший ранее судим за незаконный оборот оружия. А судя по оперативным милицейским фото, погибший в темноте собирал кукурузу — на месте есть две почти полные корзины с очищенными там же початками.

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