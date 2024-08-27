Житель Лунинецкого района ночью случайно застрелил односельчанина в кукурузе 6 27.08.2024, 18:04

2,408

Принял того за дичь.

Житель Лунинецкого района случайно застрелил односельчанина во время незаконной охоты, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Погибший, похоже, ночью воровал кукурузу.

История началась с того, что 58-летний сельчанин из Лунинецкого района вышел с незарегистрированным ружьем на незаконную охоту. В посадках кукурузы он услышал шум и выстрелил в ту сторону, решив, что наткнулся на дикое животное.

«О том, что в поле может находиться человек, он не предполагал», — отметили в милиции.

Источником шума оказался 62-летний односельчанин браконьера. Его с огнестрельным ранением доставили в микашевичскую больницу, а уже оттуда позвонили в милицию.

«Потерпевший скончался в учреждении здравоохранения», — сообщили в УВД.

Выяснилось, что стрелявший ранее судим за незаконный оборот оружия. А судя по оперативным милицейским фото, погибший в темноте собирал кукурузу — на месте есть две почти полные корзины с очищенными там же початками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com