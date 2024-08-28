СМИ: Дуров во время задержания заявил, что его на ужин в Париже ждал Макрон 28.08.2024, 1:00

В Елисейском дворце это опровергли.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил французским правоохранителям во время задержания, что его в Париже на ужин ждал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французское издание Le Canard enchaîné.

По их данным, Дуров заявил о встрече с Макроном полицейским, которые задержали его, когда он вышел из самолета.

В Елисейском дворце это официально опровергли.

«В тот вечер президент был в Ле-Туке», — заявили во дворце.

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