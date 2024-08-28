СМИ: Дуров во время задержания заявил, что его на ужин в Париже ждал Макрон
- 28.08.2024, 1:00
В Елисейском дворце это опровергли.
Создатель Telegram Павел Дуров заявил французским правоохранителям во время задержания, что его в Париже на ужин ждал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французское издание Le Canard enchaîné.
По их данным, Дуров заявил о встрече с Макроном полицейским, которые задержали его, когда он вышел из самолета.
В Елисейском дворце это официально опровергли.
«В тот вечер президент был в Ле-Туке», — заявили во дворце.