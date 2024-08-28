Полыхают цистерны: дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

Полыхают цистерны: дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ10
- 28.08.2024, 7:45
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Бушует масштабный пожар.
В ночь с 27 на 28 августа была атакована нефтебаза вблизи поселка Молодежный в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил местный российский телеграм-канал «Это Ростов новости».
«Предположительно, горит нефтебаза в Каменском районе после громкого взрыва, который слышали в Ростовской области», — говорится в сообщении.
По информации из соцсетей на территории нефтебазы загорелись несколько цистерн с топливом, из-за чего возник большой пожар.
Как сообщили подписчики российского телеграм-канала Mash, взрывы прогремели около 3 часов ночи.
В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в 3:23 заявил, что в регионе было сбито четыре беспилотника.
«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев.
Позже в местных пабликах сообщили, что горят резервуары комбината «Атлас».
«Это не первая атака, ранее 3 августа туда уже прилетали дроны ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным российского издания Baza, сама нефтебаза расположена возле поселка Молодежный.
Местные жители сообщают, что сейчас горят сразу две цистерны с топливом. Кроме того, громко было и в районе местного аэродрома Морозовск.