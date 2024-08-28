Полыхают цистерны: дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ 10 28.08.2024, 7:45

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иллюстративное фото

Бушует масштабный пожар.

В ночь с 27 на 28 августа была атакована нефтебаза вблизи поселка Молодежный в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил местный российский телеграм-канал «Это Ростов новости».

«Предположительно, горит нефтебаза в Каменском районе после громкого взрыва, который слышали в Ростовской области», — говорится в сообщении.

По информации из соцсетей на территории нефтебазы загорелись несколько цистерн с топливом, из-за чего возник большой пожар.

Как сообщили подписчики российского телеграм-канала Mash, взрывы прогремели около 3 часов ночи.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в 3:23 заявил, что в регионе было сбито четыре беспилотника.

«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев.

Позже в местных пабликах сообщили, что горят резервуары комбината «Атлас».

«Это не первая атака, ранее 3 августа туда уже прилетали дроны ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным российского издания Baza, сама нефтебаза расположена возле поселка Молодежный.

Местные жители сообщают, что сейчас горят сразу две цистерны с топливом. Кроме того, громко было и в районе местного аэродрома Морозовск.

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