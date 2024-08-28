Сразу две нефтебазы Росрезерва пылают после атаки БПЛА 28.08.2024, 10:38

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Губернатор Ростовской области РФ вынужден был признать этот факт.

В Ростовской области БПЛА атаковали сразу еще одну нефтебазу Росрезерва, из-за чего произошел пожар. Через 5 часов после попадания губернатор области Василий Голубев был вынужден обнародовать этот факт.

«В Каменском районе в результате атаки БпЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал он.

Российское издание ASTRA выяснило, что беспилотники атаковали комбинат Росрезерва «Атлас».

Впервые об атаке беспилотников на область Голубев сообщил еще утром — по его данным, налет БпЛА произошел около 3 часов ночи. После этого вспыхнуло нефтехранилище «Атлас», однако Голубев рассказал о пожаре только в 8:40 утра.

Справка: комбинат «Атлас» специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат отпускает нефтепродукты российской армии. В августе 2020 года на базе комбината проводились совместные учения Минобороны и Росрезерва.

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