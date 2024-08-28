Представлено самое быстрое бронированное авто в мире 28.08.2024, 10:54

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Развивает 320 км/ч.

Электромобиль Lucid Air получил бронированную модификацию. Роскошный седан доработали в американской компании U.S. Armor Group. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

За основу для проекта взяли топовый электрокар Lucid Air Sapphire с тремя моторами общей мощностью 1250 сил. Он получил достаточно легкое бронирование, которое защищает от обстрела из пистолета или револьвера калибром 44 Magnum.

Новый Lucid Air Sapphire оснастили композитной броней (она легче и в 10 раз прочнее баллистической стали) и пуленепробиваемыми окнами. Кроме того, установили защиту для Wi-Fi в авто от внешнего вмешательства и набор сканеров, которые собирают самую разнообразную информацию и анализируют ее на наличие угроз. За доплату предлагают электрошокеры в дверных ручках, распылители перцового газа и скрытые бойницы.

Масса Lucid Air Sapphire выросла всего на 175 кг, поэтому электрокар способен развить более 320 км/ч (стандартная модель разгоняется до 330 км/ч). Это самое быстрое бронированное авто в мире. Его цена стартует с 475 000 долларов.

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