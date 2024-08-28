ВСУ выбивают россиян из ключевого населенного пункта Харьковской области 2 28.08.2024, 11:11

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РФ может потерять контроль над оккупированной территорией.

На Харьковщине продолжаются бои против российских оккупантов, в частности в районе села Глубокое. ВСУ имеют целью деоккупировать этот населенный пункт. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал заместитель командира батальона ударник БПАК «Ахиллес» 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

«Сейчас в населенном пункте Глубокое продолжаются ожесточенные бои, но инициатива полностью на нашей стороне. Наша задача - деоккупация села Глубокое. Враг цепляется за каждый дом, за каждый блиндаж, подтягивая всеми возможными средствами живую силу. Россияне используют имеющиеся резервы. Поскольку это небольшие пехотные группы, их всегда можно привлечь из подразделений, которые работают рядом», - рассказал военный.

По его словам, оккупационные войска агрессора России понимают, что в случае потери этого населенного пункта им придется отходить к Стрелечьей, расположенной на границе.

Так россияне потеряют те территории, которые захватили в мае во время неудачного наступления и ситуация может развиваться так же, как и в Курской области. Ведь Глубокое расположено менее чем в 10 километрах от российской границы.

Кроме этого Маляревич рассказал, что враг частично перебрасывает резервы с Харьковского направления в Курскую область, что действительно ощущается ВСУ на линии фронта.

«Сейчас количество авиационных бомб КАБ уменьшилось. Окно возможностей, которое появилось на нашем направлении, используем для улучшения своего положения», - добавил он.

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