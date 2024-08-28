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На границе с Беларусью ранены два польских солдата

  • 28.08.2024, 12:06
  • 3,438
На границе с Беларусью ранены два польских солдата
архивное фото: PAP/Paweł Supernak

Это огнестрельные ранения.

Польские солдаты получили огнестрельные ранения у границы с Беларусью.

Как сообщили в Операционном командовании польской армии, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нова Лука в Подляском воеводстве.

Оба военнослужащих были задействованы в операции «Безопасное Подлясье» по усилению охраны границы с Беларусью.

Они получили ранения в результате несчастного случая.

Во время смены караула произошли два неконторолируемых выстрела. В результате ранение в ногу получил солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии. Его сослуживец ранен в палец ладони.

Военная жандармерия устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

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