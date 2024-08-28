На границе с Беларусью ранены два польских солдата
- 28.08.2024, 12:06
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Это огнестрельные ранения.
Польские солдаты получили огнестрельные ранения у границы с Беларусью.
Как сообщили в Операционном командовании польской армии, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нова Лука в Подляском воеводстве.
Оба военнослужащих были задействованы в операции «Безопасное Подлясье» по усилению охраны границы с Беларусью.
Они получили ранения в результате несчастного случая.
❗️Komunikat dotyczący incydentu w operacji Bezpieczne Podlasie.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) August 27, 2024
Dzisiaj około godziny 18.45 w pobliżu miejscowości Nowa Łuka (woj. podlaskie) doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas przekazywania broni w trakcie zmiany posterunku padły niekontrolowane strzały z broni… pic.twitter.com/atMncFygE7
Во время смены караула произошли два неконторолируемых выстрела. В результате ранение в ногу получил солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии. Его сослуживец ранен в палец ладони.
Военная жандармерия устанавливает обстоятельства и причины происшествия.