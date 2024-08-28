Ученые определили, сколько сахара нужно добавлять в чай 2 28.08.2024, 12:39

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Озвучен неожиданный результат.

Голландские ученые провели исследование, в котором приняли участие около трех тысяч мужчин. Ученые наблюдали за их здоровьем в течение 32 лет, чтобы определить, может ли сладкий чай спровоцировать серьезные заболевания.

Участники эксперимента вели разный образ жизни и обладали разнообразными пищевыми привычками. В ходе исследования было обнаружено, что сладкий чай не вредит организму. А вред наносит чрезмерное потребление продуктов, содержащих слишком много сахара. По рекомендациям ВОЗ в день не стоит есть больше 25 г сахара.

Ученые в своем исследовании вывели количество сахара, которое можно добавлять в чай, это 5 г на чашку, что составляет примерно одну чайную ложку.

Какой вред сахара для здоровья человека

Риск болезней сердца. Чрезмерное употребление сахара и его заменителей может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Развитие диабета. Есть научные доказательства того, что потребление сахара в больших количествах может увеличить риск развития диабета II типа. Он провоцирует резкое повышение глюкозы в крови.

Воздействие на здоровье кожи. Чрезмерное употребление сахара провоцирует появление акне, покраснения и высыпания на коже.

Зависимость. Если есть много сахара, можно сформировать зависимость от самого продукта, а также от разнообразных сладостей.

Увеличение веса. Чрезмерное потребление сахара может спровоцировать быстрый набор лишнего веса и ожирение. Это в свою очередь станет причиной других проблем со здоровьем – заболеваний сердца и развития диабета.

Воздействие на уровень энергии и настроение. Сахар может приводить к внезапному подъему энергии и улучшению настроения, но это временный эффект и может изменяться стремительным падением этих показателей.

Кариес. Сахар является причиной развития кариеса и ухудшения здоровья зубов из-за благоприятной среды для роста бактерий в полости рта.

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