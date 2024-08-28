На границе задержан белорус, которому отказали в убежище в Швеции 3 28.08.2024, 12:45

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иллюстративное фото

Он участвовал в акциях протеста.

Мужчину из Беларуси, которому миграционная служба Швеции отказала в убежище, задержали по политическим мотивам после возвращения на родину, об этом сообщила Sveriges Radio, заметил сайт «Радыё Свабода».

Отмечается, что он прибыл в Швецию с матерью два года назад. Убежища они попросили, так как «оба участвовали в широкомасштабных акциях протеста после президентских выборов 2020 года».

По информации издания, в заявлениях на получение миграционного статуса говорится, что в Беларуси на мать и сына завели уголовное дело и «они боятся, что их посадят в тюрьму».

Несмотря на это, их прошения отклонили.

Это произошло еще в 2023 году, а на прошлой неделе, как утверждается, мужчину и его мать депортировали из Швеции в Беларусь.

В публикации говорится, что белоруса «арестовали прямо на границе». О судьбе женщины не сообщается.

Адвокат Стефан Кристич, представлявший интересы нескольких белорусских просителей убежища, в комментарии изданию отметил, что многие искатели «пострадали», так как миграционная служба Швеции «до недавнего времени оценивала их прошения на основании устаревшей информации».

Шведское миграционное агентство «ранее критиковали за использование устаревшей информации о политических репрессиях в Беларуси», отмечается в публикации. При этом в феврале этого года опубликованы новые сведения, которые «ясно показывают, как усилились репрессии [в Беларуси] и как людей все еще наказывают за участие в протестах четыре года назад».

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