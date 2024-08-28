Банки ОАЭ начали массово блокировать платежи за поставки китайской техники в Россию
- 28.08.2024, 12:50
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Может возникнуть дефицит.
Один из последних каналов поставок в РФ китайских гаджетов и техники попал под удар американских санкций.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали массово блокировать российским компаниям платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику из КНР, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Проблема возникла в августе, рассказывают источники «Ъ»: отказывать в транзакциях стали, в частности, банки Дубая, с помощью которых оплачивалась львиная доля китайской техники на российском рынке — до 20% всех ноутбуков и около 30% по другим товарам.
«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — объясняет источник «Ъ». Но теперь банки страны блокируют платежи, если электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Инициатива исходит от китайской стороны, а причина — в угрозе вторичных санкций США, с которой уже столкнулись китайские банки, говорит собеседник издания.
Оплатить китайскую электронику напрямую стало почти невозможно: крупнейшие банки КНР еще весной начали блокировать транзакции. А надежды на то, что проблема разрешится после визита в Пекин президента Владимира Путина, не оправдались: летом к заморозке платежей присоединились региональные китайские банки.
ОАЭ стали едва ли не главным хабом по обходу западных технологических санкций. «После начала военных действий в Украине многие российские организации создали собственные компании в Дубае, через которые проводили оплату за электронные компоненты в Китай», — рассказывает гендиректор «Бештау» Олег Осипов. По его словам, китайские банки начали запрашивать у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, что именно было вывезено из страны.
Для российских потребителей происходящее может обернуться исчезновением товаров из продажи. «Проблемы с прямой оплатой через китайские банки сохраняются, поэтому к ноябрю—декабрю этого года может возникнуть дефицит потребительской техники», — предупреждает Учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов.
Из-за проблем с платежами на горизонте 6–9 месяцев «наиболее вероятным сценарием» будет рост цен на технику на 15–20%, а также «ухудшение разнообразия» потребительских товаров, писали ранее аналитики Альфа-банка. Наиболее агрессивное подорожание, по их прогнозу, ждет компьютеры и смартфоны, которые в России практически не производятся.
Сокращение предложения техники и электроники в 2025 году состоится главным образом «в среднем ценовом сегменте», прогнозируют аналитики: техника будет дорожать, в том числе за счет проблем с логистикой, и в результате продажи будут смещаться в сторону дешевых товаров «с минимально необходимыми характеристиками».
Ужесточение американских санкций, из-за которого банки Турции практически перестали работать с Россией, а китайские банки «разворачивают» до 80% платежей, уже привело к сокращению поставок товаров из-за рубежа.
По данным ЦБ РФ, за первое полугодие в РФ ввезли импорта на $137,9 млрд — на 9%, или $13,8 млрд, меньше, чем за год до этого. При этом упали поставки из всех регионов мира, отчитывалась ранее Федеральная таможенная служба: из США и Европы — на 17%, из Азии — на 4%, из Африки — на 2,6%. Поставки из Турции, согласно данным местной таможни, просели на 28% за полгода.